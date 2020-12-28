Ortak anlayışı teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı

BEÜ ile Zonguldak Belediyesi, Zonguldak halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, Üniversite'nin öncülüğünde sanatsal akademik çalışmaları desteklemek, karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek amacıyla, işbirliğinde bulunmak üzere düzenlenen protokol karşılıklı imzalandı.

Zonguldak Belediyesinde düzenlenen işbirliği protokolü Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından imza atıldı.

BEÜ ile Zonguldak Belediyesi, Zonguldak halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, Üniversite'nin öncülüğünde sanatsal akademik çalışmaları desteklemek, karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek amacıyla, işbirliğinde bulunmak üzere düzenlenen protokol ile mutabakata varıldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, protokol töreninde yaptığı açıklamada: "Bu protokolü daha önce hazırlamıştık ancak pandemi nedeniyle ötelemek zorunda kaldık. Öğrencilerimiz Mart ayından beri kampüsümüzde değil o nedenle işlevsel hale gelmesi için okulların ne kadar süre uzaktan eğitimle devam edeceğini bilmediğimiz için öğrencilerimiz olmasa dahi öğrencilerimizi kapsayan ortak bir protokolü imzaladık" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise yaptığı konuşmada: "Bülent Ecevit Üniversitemizle beraber belediyemizin güzel bir işbirliği protokolünü imzaladık. Kültürel ve sosyal alanda akademik personellerimizin katkılarıyla beraber eğitimden sanata, kültürden spora ve sağlığa birçok alanda üniversitemizdeki akademik ve bilimsel anlamda oradaki hocalarımızın da katkılarıyla, Zonguldak Belediyesinin gücü ve imkanı dahilinde şehrimize katkı sağlamak noktasında güzel bir yolun başlangıcındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zonguldak Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında işbirliği protokolünde imza töreni gerçekleşti.