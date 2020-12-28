Parkta oynarken elektrik panosuna kapılmıştı! O olayda flaş gelişme

İstanbul Çekmeköy'deki Nişantaşı Parkı'nda 29 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık, parkta bulunan elektrik panosuna saklanmak istedi. Elektrik akımına kapılan çocuk düştü ve yere yığıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hasteneye kaldırılan Kadir Açık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından, küçük çocuğun ölümüyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



OYUN OYNARKEN AKIMA KAPILDI

Adli Tıp Kurumu raporunda, küçük çocuğun, vücudundan elektrik akımı geçmesi nedeniyle solunum ve dolaşımının durması sonucu hayatını kaybettiğinin belirtilirken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 8 yaşındaki Kadir Açık'ın, oyun oynarken, park içinde bulunan elektrik panosuna girmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

HAKLARINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Olayda kusurlu oldukları belirlenen şüpheliler, Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ ile belediyede Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu olan Miraç Çağrı Yeğen hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Miraç Çağrı Yeğen, Muhammet Bahadır Aktuğ ve müşteki baba Metin Açık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Selçuk Bayram, "Çekmeköy Belediyesi, tazmin sorumluluğunu kabul etmek suretiyle meclis kararı aldılar ve bu karar doğrultusunda müvekkilime maddi ve manevi tazminat ödemesi yaptılar. Biz de bu doğrultuda şikayetimizden vazgeçtiğimize dair dilekçe sunduk" derken, müşteki baba Metin Açık da, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

'BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Muhammet Bahadır Aktuğ, "Biz, üzerimize düşen denetim ve kontrol vazifemizi eksiksiz yerine getirdik, halen daha devam ediyoruz. Olayın gerçekleştiği park sökülmüştür. Çünkü bu bölgede çok sayıda hırsızlık olmaktadır ve oluşan olay hırsızlık nedeniyle meydana gelmiştir. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Miraç Çağrı Yeğen de, "alınan bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğum belirtilmiş ise de o işte görevli olmadığım belgelenmiştir. Bu nedenle kusurum yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme, sanık Muhammet Bahadır Aktuğ'u önce, üzerine atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında verilen hapis cezasının, uzun süreli olması ve taksirle bir suçtan dolayı olmasını da dikkat alan mahkeme hakimi, cezayı, 2 yıl 6 ay karşılığı adli para cezasına çevirdi ve sanığa 27 bin 300 lira adli para cezası verilmesine, bu cezanın da 24 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Mahkeme, diğer sanık Miraç Çağrı Yeğen'in ise, bahse konu suçun işlenmesinde sanığın herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.