Patlamada yaralanmıştı, 12 gün sonra vefat etti

İzmit İlçesi Akpınar Mahallesinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında oturan Serdar Yoloğlu'nun dairesinde, 15 Aralık gecesi geç saatlerde patlama meydana gelmiş, dairede doğalgaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada Serdar Yoloğlu ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yoloğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aslen Muş Vartolu olduğu ve bir GSM şirketinde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Yoloğlu'nun cenazesi Derince Çınarlı Cem Evinden alınarak Derince Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.