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Patlamada yaralanmıştı, 12 gün sonra vefat etti

İzmit İlçesinde 15 Aralık 2020 günü evinde doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Serdar Yoloğlu, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:39 ABONE OL
Patlamada yaralanmıştı, 12 gün sonra vefat etti

İzmit İlçesi Akpınar Mahallesinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında oturan Serdar Yoloğlu'nun dairesinde, 15 Aralık gecesi geç saatlerde patlama meydana gelmiş, dairede doğalgaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada Serdar Yoloğlu ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yoloğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aslen Muş Vartolu olduğu ve bir GSM şirketinde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Yoloğlu'nun cenazesi Derince Çınarlı Cem Evinden alınarak Derince Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

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Patlamada yaralanmıştı, 12 gün sonra vefat etti
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