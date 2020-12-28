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Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar

Polisi, Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlere bir yenisi daha ekledi. Bir iş yerinde sosyal mesafeye uyulmadığını tespit eden polisler, söz konusu adrese baskın düzenleyerek içeride bulunan 19 kişiye toplamda 60 bin 420 lira idari para cezası kesti. Polislerin geldiğini fark eden ve kaçmak için çatıya çıkan kişiler kameralara böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:24 Son Güncelleme: 28.12.2020 19:32 ABONE OL
Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar

İstanbul Ümraniye'de koronavirüs denetimlerini sürdüren polis, Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği yönünde bir ihbar aldı.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen Ümraniye Polisi, iş yeri içerisinde bulunan ve maske takmayıp sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince kişi başı üç bin 180'er liradan toplamda 60 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.

Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar | Video

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İş yeri içerisinde bulunan bazı kişiler, polis ekiplerinin geldiğini fark ederek kaçmaya çalıştı. Çatıya çıkarak polisten gizlenmeye çalışan kişiler ceza yemekten kurtulamadı. Polisin, kaçmaya çalışan kişileri yakaladığı o anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

O İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Koronavirüs tedbirlerine hiçe sayarak toplanılan o iş yeri ise Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürlendi.

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Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar
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