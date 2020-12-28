Polisler denetlemeye girdi, 25 kişi bilgisayar başında yakalandı!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma yasağında denetledikleri bir internet kafede oyun oynayan 25 kişiyle karşılaştı. Adres mühürlendi. 25 kişiye 79 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve bilgisayar başında bulunan 25 kişi polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz Pazar günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu tespit etti. Adrese giren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; internet kafede oyun oynayan 25 kişiyle karşılaştı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve bilgisayar başında bulunan 25 kişi polis kameralarına böyle yansıdı.



MASKE DE YOK MESAFE DE...



25 kişiden 1'nin geçmişte karıştığı bir suçtan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezası kesinleştiği için "Firari" konumunda bulunan bir kişi de söz konusu adreste gözaltına alındı. İşletme sahibi M.B.'nin de aralarında olduğu 25 kişiye maske takmadıkları, sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Kesilen idari para cezası miktarının 79 bin 500 lira olduğu vurgulandı. Söz konusu adres Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.