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Rus turistin otel odasındaki sır ölümü! Otopsi yapılacak...

Rusya'dan tatil için kız arkadaşı Oksana Komarova ile 'ya gelen Pavel Khapaev (40), odasında ölü bulundu. Khapaev'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:44 ABONE OL
Rus turistin otel odasındaki sır ölümü! Otopsi yapılacak...

Olay, sabaha karşı Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Rus Pavel Khapaev, konakladığı otel odasında, kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"ALKOL ALDIKTAN SONRA YATTIK, 04:30'DA NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİM"

Oksana Komarova, polis merkezinde verdiği ifadesinde, tatil için iki gün önce geldiklerini belirterek, "Akşam alkol aldıktan sonra yattık. Saat 04.30 sıralarında uyandığımda Khapaev'in nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine otel yönetimine bilgi verdim" dedi.

Rus turistin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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Rus turistin otel odasındaki sır ölümü! Otopsi yapılacak...
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