Safranbolu Belediyesi’nde bir skandal daha… Bankamatik memurlar!

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un, CHP Genel Merkezi ve bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, "Belediye Başkanı ile ilgili halktan çok şikayet var" Şeklindeki uyarı ve şikayeti üzerine geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Aydın ile birlikte Safranbolu'ya geldi.

Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un ricasıyla, Safranbolu'dan aralarında STK yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişilik "kanaat önderi" ile görüştü. Bir otelde yapılan görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi almadı. Toplantıya katılanlar, Belediye Başkanı Köse'nin çeşitli uygulamalarını eleştirerek "Kendini halkın üzerinde görüyor. Çok büyük umutlarla seçmiştik. Büyük hayal kırıklığına uğradık" dediler. Kılıçdaroğlu da bu sözler üzerine, kendisini uyaracağını ifade etmişti.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ'NE CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI AVUKAT…

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin, CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı olan Yaşar Koç adındaki avukatı sözleşmeli olarak işe aldığı öğrenildi. Avukat Yaşar Koç'un, Belediye çalışanlarına sürekli mobbing uyguladığı, işyerlerine zaman zaman baskınlar yaparak, işten atılacak personele çeşitli bahaneler uydurarak raporlar tuttuğu öğrenildi.

Belediye'nin Avukatı Yaşar Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği gerekçesi ile MHP Safranbolu ilce Başkanlığı'nın büyük tepkisini çekmişti.

Aynı avukat, CHP Karabük Milletvekili Avni Aksoy, sosyal medya hesabında Türk ordusu için yaptığı açıklamada "Ordumuz Türk Milletinin Ordusudur. Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan ve Gökvatan Semaları Ordumuzun güvencesindedir. Ordumuza minnettarız" açıklamasından sonra CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı ve Belediye Avukatı Yaşar Koç kendi medya hesabında yaptığı açıklamada "Ortada herhangi bir isnat veya hakaret yokken, suçluluk psikolojisi ile ve alınganlık göstermek suretiyle ahmaklığını kabul etmek, tuhaf bir durum. Sokak sokak, dernek dernek gezip, en tepedeki adamını dahi fütursuzca eleştirenler; kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı daha anlayışlı olmalıdırlar. Klişe sloganlarla, geçmişiyle, hamasi ve suni çıkışlarla bir şey yapmaya çalışanlar unutmasın ki; bir unvanı veren, almasını da bilir." Açıklaması ile "Ahmak" diyerek, milletvekili Aksoy'un büyük tepkisini çekti.

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un da Safranbolu Belediyesi'ndeki uygulamalardan rahatsız olduğu, konuyu Genel Merkez yönetimine hatta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği öğrenildi.