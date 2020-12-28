Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri ve sağlık personellerini taşıyan 31 ABR 752 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sağlık personeli Durmuş Ayyıldız (43) kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan 7 kişi de tedavi altına alındı.

1 Kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Hatay Valisi Rahmi Doğan kazada hayatını kaybeden Durmuş Ayyıldız'a Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.