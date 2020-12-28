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’da 199 kişiye 617 Bin ceza kesildi

'da cuma gününden pazartesi sabahına kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasında 199 kişiye 617 bin 850 tl para cezası kesildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:12 ABONE OL
Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 Bin ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile cuma günü saat 21.00'dan pazartesi 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber izni olmayanlara cezalar kesildi.

Şanlıurfa'da da yasağa birçok vatandaş uyarken, bazıları ise emniyet güçlerine takıldı. İzni olmadan sokağa çıkan vatandaşlara Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli cezalar kesildi.

Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesti.

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Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 Bin ceza kesildi
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