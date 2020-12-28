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'da ciğerin tüketimi 3 tondan 1 tona düştü

'da hafta sonlarını evlerinde geçiren kent sakinleri, sofralarında ciğer kebabını tercih ediyor. Ciğerciler, paket servis ve gel- al sistemiyle işlerine devam etse de pandemi öncesi 3 ton olan ciğer tüketimi son dönemde 1 tona kadar düştü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:36 ABONE OL
Şanlıurfa'da ciğerin tüketimi 3 tondan 1 tona düştü

Zengin bir mutfak kültürüne sahip Şanlıurfa'da kısıtlamanın uygulandığı günlerde de vatandaşlar, ciğer kebabından vazgeçmedi. Ciğerciler de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında masalarını kapattı.

Ciğerciler, paket servis ve gel- al sistemiyle işlerine devam ederken, pandemi öncesi 3 ton olan ciğer tüketimi, son dönemde 1 tona kadar geriledi.

Ciğerci esnafları, gün içinde ciğer satışlarının sabahın ilk ışıklarından başlayıp, gecenin yarısına kadar sürdüğünü belirtirken pandemi öncesi günlük 3 ton civarındaki ciğer tüketiminin bu süreçte 1 tona düştüğünü ifade ettiler.

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Şanlıurfa'da ciğerin tüketimi 3 tondan 1 tona düştü
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