Şanlıurfa'da iki TIR çarpıştı

Kaza Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 34. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Vezir S. idaresindeki 49 AE 992 plakalı çekici TIR ile ayni istikamette arkasından gelen sürücü Mehmet K. idaresindeki 34 GG 8086 plakalı TIR çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Kaya idaresinde TIR devrildi. Kazada Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı sürücü Mehmet K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.