Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölenlerden bir kişi defnedildi

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan İbrahim Polat'ın cenaze Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Polis, defin sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan İbrahim Polat'ın cenaze Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenaze aracıyla mezarlığa getirilen Polat'ın cenazesi, burada bekleyen yakınları tarafından mezarlığa taşındı. Polis, defin sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis, cenazenin taşındığı kapıya doğru giden araç ve yayalara güvenlik nedeniyle izin vermedi.