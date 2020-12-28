Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölenlerden bir kişi defnedildi

’da silahlı kavgada ölenlerden bir kişi defnedildi

'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan 'ın cenaze Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Polis, defin sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:10 ABONE OL
Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölenlerden bir kişi defnedildi

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan İbrahim Polat'ın cenaze Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Polis, defin sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan İbrahim Polat'ın cenaze Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenaze aracıyla mezarlığa getirilen Polat'ın cenazesi, burada bekleyen yakınları tarafından mezarlığa taşındı. Polis, defin sırasında mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis, cenazenin taşındığı kapıya doğru giden araç ve yayalara güvenlik nedeniyle izin vermedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölenlerden bir kişi defnedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA