Sason çayı tehlike altında!

Ülke genelinde yağışların düşmesi sonucu baraj göllerinden yansıyan korkutucu fotoğraflar kuraklık konusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında da yaşanan sıkıntının boyutu gözler önüne seriliyor. 3 aylık kuraklık haritasında siyah renkle gösterilen kurak bölgelerin alanının, önceki haritaya göre çarpıcı bir şekilde arttığı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı kuraklık haritasına göre, Batman "siyah" renk ile simgelenen "olağanüstü kuraklık" dönemi yaşıyor.

BİRÇOK KÖYE HAYAT VEREN ÇAY KURUMA NOKTASINA GELDİ

Batman Barajını besleyen Sason Çayı, alarm vermeye başladı. 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto dağından eteklerindeki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason çayı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çevresindeki onlarca köye hayat veren Sason Çayı, geçtiği yerlerdeki sulama ihtiyacını da karşılıyordu. Çay çevresinde yaşayan köylüler, Sason çayı suyundan çok faydalandıklarını ancak kurak hava nedeniyle çayda su seviyesi giderek azaldığına dikkat çekti. Çayın kuruması halinde tarlaları sulayamayacaklarını hatta hayvanların da su ihtiyacını karşılayamamaktan korktuklarını dile getiren köylüler, yağışsız sürecin devam etmesiyle çayın kuruyacağını söyledi.