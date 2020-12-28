Sigaraya savaş karşı açtı, binlerce tiryakiye bıraktırdı

Adıyaman'da yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Emin Yağımlı, 30 yıl boyunca sigaraya ve içenlere karşı verdiği mücadelede binlerce tiryakinin sigarayı bırakmasını sağladı.

Cami imamı ve aynı zamanda başarılı bir güreşçi olan Yağımlı, "Tiryakileri evlerinde ziyaret ederek ikna ettim ve ceplerindeki binlerce paketi ya da tabakayı aldım. Bunlardan koleksiyon yaptım. Bazen bir dostumu veya akrabamı yardığım için küsme noktasına geldik ama asla yılmadım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği mücadele de sigaraya karşı duyarlılığın en tepede başlaması gerektiğini ortaya koydu." diye konuştu.

"TİRYAKİLERİ ZİYARET ETTİM"

İmam olan Yağımlı, yıllar önce TV'de izlediği bir programın ardından, "Sigara ve tütünle mücadele etmek gerekiyor" diyerek çıktı yola. O zamandan beri büyük bir sabır ve azimle her ortamda mücadelesini sürdüren Yağımlı, aynı anda hem imamlık yaptı hem de başarıyla yaptığı güreş sporuna devam etti. Yağımlı, yeri geldi dostunu, akrabasını ve arkadaşını uyardığı için küstüğü, darıldığı insanlar olsa da, ikna ettiği kişiler arasına 45 yıllık bir tiryakiyi bile koyunca doğru yolda olduğuna hep inandı. Yağımlı, 30 yıldır devam eden mücadelesini SABAH'a anlattı:

"Ailemizde sigara içilmezdi. Ben de hayatım boyunca hiç sigara içmedim. İmamlık yapmaya başladığım yıllarda bir gece evde televizyonda sigara ve mamullerinin zararlarının konuşulduğu bir programı sonuna kadar izledim ve çok etkilendim. Bir din adamı olarak o saatten itibaren sigara ve tütün ürünleriyle mücadele etmeye karar verdim. O gündür bugündür devam ediyorum. Görev yaptığım camilerde, gittiğim her yerde sigara ve tütün ürünlerinin zararlarını anlatmaya başladım. İnsanlarla toplu bir şekilde konuşmanın yanı sıra özellikle tiryaki olduğunu öğrendiğim kişileri bire bir ziyaret edip, onlarla sohbet ettim, zararlarını anlattım, maddi ve manevi zararlarından bahsettim ve yavaş yavaş kişileri ikna etmeye başladım. İkna ettiğim kişilerin ceplerinden sigara paketlerini, varsa tütün tabakalarını almaya başladım. İnsanları ikna ettikçe, onların ellerinden sigara paketlerini almaya başlayınca bende daha büyük bir mücadele hırsı başladı."

"BİNLERCE PAKET SİGARA, KİLOLARCA TÜTÜN TOPLADIM"

Cami imamı olması ve toplum içindeki ikili ilişkilerinin de iyi olması sayesinde birçok kişiyi ziyaet ettiğini ve olumlu sonuçlar aldığını söyleyen Yağımlı, "Sigarayı bıraktırmaya ikna ettiğim kişilerden topladığım sigara paketlerinden, sigara tabakalarından, çakmaklardan ve tütünlerden koleksiyon yaptım. 30 yıl boyunca binlerce paket sigara, kilolarca tütün topladım. Her paketin üzerine şahısların ismini ve kaç yıldır içtiğini yazdım. Sayı artmaya başlayınca ziyaret ettiğim kişiler bu toparladığım sigara paketlerini, tabakalarını görünce, sigara paketlerinin üzerinde 45 yıllık sigara tiryakisinin bıraktığını görünce birçok kişi bu yolla daha çabuk ikna olmaya başladı. Ayrıca yeni evlenen çiftlerin dini nikahlarını kıyma şerefine nail olduğum çiftlere ilk nasihatım sigara içmemeleri, içiyorlarsa bir an evvel bırakmaları tavsiyesinde bulundum. Sigara içen anne ve babalardan doğacak olan çocukların da sağlık problemi yaşayabileceğinden bahsetmemiz neticesinde nikah esnasında etkilenen birçok damat kardeşimiz, cebinden sigara paketini çıkarıp, sigarayı bıraktığını ve bundan sonra içmeyeceğini söyleyenlere şahit oldum." dedi.

"KOLEKSİYONU EVLATLARIMA BIRAKACAĞIM"

Yağımlı, ailesinde sigara içen olmadığını, akrabaları arasında ara sıra sigara içeni öğrendiğinde de anında müdahale ettiğini kaydederek; "Binlerce paketten oluşan koleksiyonumu benden sonraki nesillere örnek olsun diye oğullarıma bırakacağım. İnşallah onlarda benden sonra benim gibi mücadeleye devam ederler." şeklinde konuştu.

BİR GELENEĞİ BİTİRDİK"

Yakın geçmişe kadar Adıyaman'da taziye evlerinde misafirlere çay, şeker ve kolonya ile birlikte sigara ikram edildiğini hatırlatan Yağımlı, "Düşünün uzun yıllar birisi sigara kullanmış, akciğer kanseri olmuş, vefat etmiş ve taziyesinde misafirlere sigara ikram ediliyor. Ne kadar acı bir tablo ve imam hatip olarak her taziye yerine gitmeye gayret ettim, her gittiğim taziye evinde sigaranın zararlarını anlattım ve neticesinde taziye evlerinde sigara ikramı kaldırıldı ve nerdeyse 50 yıllık bir gelenek ortadan kaldırılmış oldu. Sigarayla mücadelemde bu benim için en büyük başarımdır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN MÜCADELESİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanının son 10 yıldır sigarayla mücadelesini takdir ettiğini belirten Yağımlı; "Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yerde, bulunduğu her ortamda titizlikle sigara üzerinde durmakta, bazen esnaf ziyaretleri esnasında sigara içtiğini gördüğü esnafı, vatandaşı uyardığına şahit olmaktayız. İşte buda gösteriyor ki mücadele yukarıdan başlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetle üzerinde durduğu bu konu üzerine son yıllarda kapalı alanlarda başta kamu kurum ve kuruluşlarında, işyerlerinde ve özellikle insanların çoğunlukta bulunduğu Kıraathanelerde yasaklanması ülkemiz adına büyük bir gelişmedir." dedi.

"HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

Yağımlı, "Sigara, tütün ve tütün mamulleriyle mücadelede Cumhurbaşkanımız üstüne düşeni yapıyor ancak herkes üstüne düşeni yapmaları gerekiyor, özellikle ailelerimize çok iş düşüyor. Ülke olarak topyekün bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigaradır. Türkiye de bir günde tütün ve tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklardan günde 300'e yakın olmak üzere yılda 110 bin insanımız hayatını kaybetmektedir. Ayrıca kişiler sigara alarak evinin, ailesinin, çocuğunun nafakasını sigaraya harcamakta günde üç paket için kişinin yıllık gideri düşünüldüğünde dünyanın parası heba olmakta, kişi aynı zamanda sağlığından olmakta. Tabi iş sadece bunlar kalmıyor kişi maddi ve sağlık problemi yaşadığı gibi, tütün ve tütün mamullerinden etkilenen, sağlık problemi yaşayan kişilerin tedavisi devletimize çok büyük külfet vermekte. Dinimiz akla ve nesle veren, insanların nafaka yükümlülüğünü ihlal eden bu illeti yasaklamıştır." açıklamasında bulundu.