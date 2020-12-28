Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kilo altın ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, 33 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 125 gram esrar, 106 gram eroin, 29 gram Kokain, 28 gram Metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi ve 2020 Türk lirası para ele geçildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.