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'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kilo altın ele geçirildi

'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 351 gram altın ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:26 ABONE OL
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kilo altın ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, 33 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 125 gram esrar, 106 gram eroin, 29 gram Kokain, 28 gram Metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi ve 2020 Türk lirası para ele geçildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kilo altın ele geçirildi
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