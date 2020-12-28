Siverek’te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre; kaza akşam saatlerinde Siverek Hilvan karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. İhsan Arıca yönetiminde bulunan 34 CLD 514 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.

Kazada, araç sürücüsü İhsan Arıca yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Fesih Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden yolcu Fesih Demir'in cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.