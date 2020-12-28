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Şizofreni hastasını boğarak öldürmüştü... Hastanedeki korkunç olayda flaş gelişme!

’da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise (28) tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:59 Son Güncelleme: 28.12.2020 15:00 ABONE OL
Şizofreni hastasını boğarak öldürmüştü... Hastanedeki korkunç olayda flaş gelişme!

Olay, 20 Aralık günü İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin Kadın Psikiyatri Servisi'nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.'nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G., durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Kise'yi başka odada gözlem altına aldı.


Arife K.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kise'yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu'na götürdü. Kise'nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tekrar hastanede tedaviye alınan Kise, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şizofreni hastasını boğarak öldürmüştü... Hastanedeki korkunç olayda flaş gelişme!
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