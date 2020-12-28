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Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

'un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde imam nikahlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:27 Son Güncelleme: 28.12.2020 18:28 ABONE OL
Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde imam nikahlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre,olay Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma mahallesi Vezir Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan imam nikahlı Necati Çelik (63) ve Gülşen Sakallıoğlu (68) çiftini 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından görmeye gelen yakınları çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin eve gelerek yaptıkları incelemede yatalak diyaliz hastası olan 68 yaşındaki Gülşen Sakallıoğlu ile imam nikahlı eşi Necati Çelik'in cansız halde yattıkları görüldü. Olay yerine 112 ve İtfaiye ekipleri çağrılırken, yaşlı çiftin ilk belirlemelere göre doğalgaza rağmen soba yakarak ısındıkları ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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