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Yasağı ihlal eden 112 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt geneli uygulanan hafta sokağa çıkma kapsamında ’da yapılan denetimlerde 112 kişiye işlem yapıldı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:27 ABONE OL
Yasağı ihlal eden 112 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt geneli uygulanan hafta sokağa çıkma kapsamında Adıyaman'da yapılan denetimlerde 112 kişiye işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Covid-19 virüsünün etkilerini ve yayılımını en aza indirmek amacıyla Ekiplerimiz, Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde denetimlerine devam ediyor. Maske, Mesafe, Hijyen ve sokağa çıkma yasağı kurallarına uyulması konularında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 26-27.12.2020 hafta sonu ilimiz genelinde yapılan Covid denetimlerinde; 5.426 şahıs, 1.845 yolcu, 211 araç ve 152 işyeri kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 112 kişiye işlem yapıldı." Şeklinde ifade edildi.

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Yasağı ihlal eden 112 kişiye işlem yapıldı
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