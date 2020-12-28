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Son dakika: 'de işçi servisi yan yattı: Çok sayıda yaralı var...

Son dakika haberi: 'de bu sabah 15 kişiyi taşıyan bir işçi servisi devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Ağır yaralının olmadığı kazada yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:03 Son Güncelleme: 28.12.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika: Düzce'de işçi servisi yan yattı: Çok sayıda yaralı var...

Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Düzce'de işçi servisi yan yattı: Çok sayıda yaralı var...
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