SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni kamyona çarptı, 5 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ Merkez Kızılay mahallesinde kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bingöl istikametinden gelen 55 521 sefer sayılı yük treni, Kızılay Mahallesi, Asri mezarlık mevkiinde, kontrolla hemzemin geçitten geçen çakıl yüklü kamyona yandan çarptı.
Kazada kamyon yan yatarken, makinistler Niyazi Tartar, Alper Öztürk, kamyon sürücüsü Murat Özdemir ve kamyonda bulunan 2 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.
SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle seferlere bir süre ara verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video