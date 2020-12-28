SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni kamyona çarptı, 5 kişi yaralandı

Kazada kamyon yan yatarken, makinistler Niyazi Tartar, Alper Öztürk, kamyon sürücüsü Murat Özdemir ve kamyonda bulunan 2 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.