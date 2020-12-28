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Son dakika haberler: Müşteriye büyük şok! Maden suyu şişesinden çıktı, 50 bin liralık dava açtı...

İstanbul 'ta yaşayan Metehan Dağdelen isimli vatandaş, bir zincir marketten 6'lı maden suyu satın aldı. Dağdelen, şişelerden birinin içinde örümcek görmesi üzerine şok oldu. Metehan Dağdelen, karşılaştığı bu manzara sonrasında Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Son dakika haberine göre mahkemenin bilir kişi olarak görevlendirdiği gıda mühendisi, şişenin dibinde örümcek bulunduğunu, ürünün bahsi geçen firmaya ait olduğunu, kapağında ise hiçbir dezenformasyona rastlanmadığı belirtti. Dağdelen'in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkilinin ve ailesinde içeceklere karşı obsesyon gelişmiş durumda olduğunu; 50 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade etti

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:33 Son Güncelleme: 28.12.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberler: Müşteriye büyük şok! Maden suyu şişesinden çıktı, 50 bin liralık dava açtı...

Davacı Metehan Dağdelen'in avukatı Burak Temizer aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesine delil tespiti için sunulan dava dilekçesinde, Dağdelen'in 1 Kasım'da ikametine yakın bir zincir marketten 6'lı maden suyu aldığı anlatıldı.

Dağdelen'in henüz kapağı açılmamış şişelerden birinin dibinde örümcek gördüğü kaydedilen dilekçede, ürünün kapalı olup olmadığı ve ait olduğu firmanın tespit edilmesi istendi.

Mahkeme, dilekçeyle birlikte delil olarak sunulan maden suyunu gerekli incelemelerin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

BİLİR KİŞİ İNCELEDİ

Gıda Mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şişenin dibinde örümcek bulunduğu, ürünün bahsi geçen firmaya ait olduğu, kapağında ise hiçbir dezenformasyona rastlanmadığı belirtildi.

"KAPAK AÇILMAKSIZIN KONULMASI İMKANSIZ"

Davacı Dağdelen'in avukatı Temizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakırköy Tüketici Mahkemesi nezdinde delil tespiti isteminde bulunduklarını belirterek, "Gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT AÇTIK

Müvekkil ve ailesi bundan böyle tüm içeceklere ve hatta yiyeceklere şüpheyle yaklaşacak. Kendilerinde halihazırda özellikle içeceklere karşı obsesyon gelişmiş durumda. Delil tespitinin ardından aynı mahkemede davalı üretici firmaya karşı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberler: Müşteriye büyük şok! Maden suyu şişesinden çıktı, 50 bin liralık dava açtı...
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