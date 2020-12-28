SON DAKİKA HABERLER! Sözün bittiği yer! Magandalıkta çığır açtı: Direksiyonu söküp kurbağacık ile kullandı

Sürücü bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarıyla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldüler. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarıyla aracı kullanırken cep telefonuyla çekilen o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı | Video