SON DAKİKA HABERLER! Sözün bittiği yer! Magandalıkta çığır açtı: Direksiyonu söküp kurbağacık ile kullandı

BARTIN'DAN PES DEDİRTEN SON DAKİKA HABERİ: Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarıyla otomobili kullandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.Bartın'da bir köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek aracı kullandı.
"DİREKSİYON ELİMİZDE KALDI"
Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür." diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşının eline verirken, arkadaşı, "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.
Sürücü bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarıyla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldüler. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarıyla aracı kullanırken cep telefonuyla çekilen o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı | Video