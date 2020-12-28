Son dakika: Taksi durağına kılıçla saldıran şüpheliyle ilgili flaş gelişme!

İSTANBUL'DAKİ KILIÇLI SALDIRIDA SON DAKİKA HABERİ: Ateşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi 50'inci Sokak'ta bulunan taksi durağına 02.30 sıralarında gelen müşteriyle taksiciler arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Yanında getirdiği kılıçla durağa saldıran öfkeli müşteri, durağın camlarını kırdı. Yaşanan arbedede saldırgan müşteri de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri arbedede yaralanan müşteriye müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan müşteri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'KILICI NEREDEN BULDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'
Yaşanan olay sonrası şüpheli Emrah Göksu, emniyetteki ifadesinde küçüklüğünden beri Merkez Taksi'ye gittiğini, olay günü gece saatlerinde evinde alkol aldığını, daha sonra muhabbet etmek amacıyla taksi durağına gittiğini söyledi.
Orada Eray, Yavuz ve Salih isimli 3 arkadaşının olduğunu söyleyen Göksu, 'Kim olduğunu hatırlamadığım biriyle sözlü tartışmaya girdim. Daha sonra bu 3 arkadaşım taksiyle beni evimin önüne bıraktı.
Ben de sonradan tekrar taksi durağına giderek tartışmaya başladım. Olayda geçen kılıcın kimin olduğunu, kullanıp kullanmadığımı, camları kırıp kırmadığımı, hakaret edip etmediğimi hatırlamıyorum.
Ben taksi durağının sahibini babam gibi, orada çalışanları kardeşim gibi severim. Bu durumdan dolayı çok utanıyorum. Kimseden şikayetçi değilim.' dedi.
SON DAKİKA GELİŞMESİ: ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Emrah Göksu, savcılıktaki ifadesinde Salih, Eray ve Yavuz'u çalıştığı Merkez Taksi'den tanıdığını, arkadaş olduklarını, olay günü evinde alkol almaya başladığını, çok sarhoş olduğunu ve sonrasında ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Kendisine geldiğinde hastanede olduğunu söyleyen Göksu, kılıcın eline nasıl geçtiğini bilmediğini ve böyle bir şey yapacak biri olmadığını belirtti. Göksu, 'Pişmanım ve olayda yaralandığım için Salih, Eray ve Yavuz'dan şikayetçi değilim. Kendilerinden özür dilerim.' dedi. Ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli savunmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.