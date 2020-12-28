Son dakika: Taksi durağına kılıçla saldıran şüpheliyle ilgili flaş gelişme!

SON DAKİKA GELİŞMESİ: ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Emrah Göksu, savcılıktaki ifadesinde Salih, Eray ve Yavuz'u çalıştığı Merkez Taksi'den tanıdığını, arkadaş olduklarını, olay günü evinde alkol almaya başladığını, çok sarhoş olduğunu ve sonrasında ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Kendisine geldiğinde hastanede olduğunu söyleyen Göksu, kılıcın eline nasıl geçtiğini bilmediğini ve böyle bir şey yapacak biri olmadığını belirtti. Göksu, 'Pişmanım ve olayda yaralandığım için Salih, Eray ve Yavuz'dan şikayetçi değilim. Kendilerinden özür dilerim.' dedi. Ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli savunmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.