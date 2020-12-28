Taksi durağına kılıçla saldırdı

İstanbul Ataşehir'de bir müşteri kılıçla taksi durağına saldırdı. İddiaya göre; durağa gelen müşteriyle taksiciler arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, kısa süre sonra durağa geri döndü. Yanında getirdiği kılıçla saldıran müşteri, durağın camlarını kırdı. Yaşanan arbedede saldırgan müşteri de yaralandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı müşteriye müdahale etti. Müşteri olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.