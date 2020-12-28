Talas’ta sokak hayvanlarını özel ekip besliyor

Kayseri Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için özel ekip kurdu. Kısıtlamada görev yapan ekip, toplam 35 besleme noktasında kedi ve köpeklere günlük 100 kilo yiyecek bıraktı.

Pandemi döneminde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe sınırlarında yaşayan her canlıya için hizmet için görev başında olduklarını söyledi. Koronavirüs salgını sürecinde bir yandan insan sağlığını korumak adına temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparken bir yandan da sokak hayvanlarını düşündüklerini belirten Başkan Mustafa Yalçın; "Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için özel bir ekip kurduk. Bu ekip hafta sonu boyunca 35 besleme noktasına düzenli olarak yiyecek bıraktı. Böylece sevimli dostlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oldu" dedi.

GÜNLÜK 100 KİLO YİYECEK BIRAKILIYOR

Pandemi sürecinde sokak hayvanları için yapılan besleme nokta sayısını iki katına çıkartan Talas Belediyesi, ilçe genelinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 75. Yıl Parkı ve Yaşam Parkı gibi büyük parkların yanı sıra birçok mahallede 35 besleme noktasına günlük mama, ekmek, yemek ve sudan oluşan 100 kilo yiyecek bırakıyor.

Öte yandan kuşların yoğun yaşadığı bölgelerde ve parklarda oluşturulan besleme noktalarına kuşlar için yem ve su tedarik ediliyor.