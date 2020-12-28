TL işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde TL işareti yapma

Türk lirasının güçlenmesi ve dünyada bilinirliğinin arttırılması adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ₺ (TL) simgesi oluşturulmaya karar verilmiştir. Tasarım yarışmasının sonunda ise 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yeni simge tanıtılmaya başlandı. Peki, TL işareti nasıl yapılır? İşte bilgisayarda, klavyede ve Excel'de TL işaretinin yapımı…

BİLGİSAYARDA TL İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Klavyede ₺ (TL) simgesini yapmak için ilk etapta Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesi üzerinden işletim sisteminizle uyumlu yazı tipinizi indirmeniz gerekir. Bu işlemi takiben, yeni yazı tipini bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Yükleme işleminden sonra ise bilgisayarınızda yer alan yazı tiplerine ek olarak AbakuTLSymsSANs yazı tipi dahil ediliyor. Bu yazı tipini seçtikten sonra Windows İşletim sisteminde AltGR+T tuşlarına basarak ₺ (TL) simgesini oluşturabilirsiniz. Mac işletim sistemi ile çalışan bilgisayarda ise Alt+T tuşlarına basarak ₺ (TL) simgesini oluşturmanız mümkün.

KLAVYEDE TL İŞARETİ YAPIMI

İphone, İPad ve İOS klavyede herhangi bir yazı yazma işlemi için sayfayı açtığınızda 123 tuşuna basarak ₺ (TL) simgesinin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Sonrasında ise yalnızca işaretin hemen üzerine tıklamanız yeterli.

EXCEL'DE TL İŞARETİ NASIL YAPILIR?

TL işareti şimdiye kadar yazı ile yazıldığından, pek çok kişi simgeyi oluşturmada zorluk çekebiliyor. Bu sebeple ₺ (TL) işaretinin Excel'de nasıl oluşturulacağı konusuna değineceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Excel programınızı açmanız gerekir. Program seçildikten sonra World dosyası üzerinden programın açılması gerekiyor. Açılan programda yazı karakteri belirlenir ve ALTGR+T tuşuna basılarak ₺ (TL) simgesini ilgili alanda oluşturabilirsiniz. Bu işlem sayesinde hem Excel hem de Word programlarında klavye üzerinden basit bir adımla TL işaretini yapabilirsiniz.