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Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

’nın Siverek ilçesinde traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:43 ABONE OL
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; Siverek ilçesine bağlı Uzunpınar (Uzunpar) kırsal mahallesinde evlerinin bahçesinde traktörle çalışan baba Süleyman Karaca, bahçede oyun oynayan 2,5 yaşındaki oğlu Bedirhan Karaca'yı fark etmeyerek bastı, Çocuğunu traktör'ün altında kaldığını gören baba çevredekilerin ve ailenin yardımıyla yaralı olarak Siverek Devlet hastanesine kaldırıldı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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