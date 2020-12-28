Üç gönüllü 300 öğrenciye umut oldu

İzmirli ''gönlü güzel'' üç insan tarafından başlatılan eğitim seferberliği ile Kiraz ilçesine bağlı Cevizli Köyü'ne bir kütüphane kazandırıldı.

Projenin mimarlarından Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, projenin İzmir Kitap Gönüllüleri ve Özgür Eğitim Yayınları ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ülke eğitimine büyük katkısında tartışılmaz olan Köy Enstitüleri ruhunun yaşatılması için gayret gösterdiklerini anlatan Özgün Utku, bu ruhun hiç bitmemesi temennisinde bulundu. Kütüphanenin açılışında konuşan Utku, Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur' sözünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Okumaya hevesli gençlerimiz oldukça, onların başında okumaya teşvik edecek güzel öğretmenleri oldukça, biz her zaman yardıma hazırız. Bu salgın nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerimize ihtiyacı olan bilgisayarlar kazandırdık. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir tarafta 4 maaş alan insanlar bir tarafta bilgisayarı bile olmayan öğrenciler var. Bizim burada yaptığımız belki küçük bir şey ama kıyıya vuran milyonlarca denizyıldızını kurtarmaya çalışan adam gibi, biz de bir çocuğumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Biz bunu çok önemsiyor ve devam ettirmek istiyoruz. Bu kütüphanenin kazandırılmasında destek olan tüm insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim."

Eğitim emekçisi ve emekli Milli Eğitim Müfettişi Mevlüt Kaplan'ın oğlu ve Özgür Eğitim Yayınları'nın sahibi Özgür Kaplan ise babasının 1965-80 yılları arasında Kiraz, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde müfettiş olarak hizmet verdiğini belirterek, bölgeyi iyi bildiğini söyledi.

Kütüphane'nin yıllar önce Hakkari'de görev yapan daha sonra İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Cevizli köyüne atanan öğretmen Koray Kankatan'ın isteği üzerine kurulduğunu hatırlatan İzmir Kitap Gönüllüleri üyesi Mesut Tin, 'Atatürk Çocukları Kütüphanesi' olarak 44'üncü kütüphaneyi açtıklarını dile getirdi. Tin, "2006 yılından bu yana köylerimize kütüphaneler kurmaktayız. Cevizli köyüne kurduğumuz bu kütüphane 44'ncü kütüphanemiz olmuştur. Kurulan kütüphaneler açık mı, ilgi çekiyor mu diyecek olursanız, açtığımız tüm kütüphanelerimiz faal ve gençlerimizin yakın ilgisini görüyor" dedi.

HEP ATATÜRK'Ü ÖRNEK ALDIM

Kütüphaneye ismi verilen Mevlüt Kaplan ise, duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirirken duygusal anlar yaşandı. Atatürk öldüğü zaman kendisinin 8 yaşında bir çocuk olduğunu dile getiren Kaplan, mesleği ve hayatında hep Atatürk'ü örnek aldığını söyledi.

Kaplan, "57 yıl önce burada görev yaparken, geliş gidişlerimiz katırlarla oluyordu. İzmir'den Cevizli köyüne üç günde gelirdik. Zor ve meşakkatli bir yolculuğun ardından köye gelebiliyorduk. O yıllarda bana 'yıllar sonra burada senin adını taşıyan bir kütüphane açılacak' deselerdi inanmazdım. Hem kendi adıma hem de buradaki gençler adına mutluyum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

"Bir kütüphane açan, bin hapishane kapatır" sözünü anımsatan Kaplan, "Bu kütüphanede emeği geçenler de yüzlerce binlerce hapishane kapatmıştır, buna inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cevizli Köyü Atatürk Çocukları Mevlüt Kaplan Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.