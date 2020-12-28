Uzun yıllar ihmal edilen Bağlar alarm veriyor

Elazığ'da meydana gelen depremin ardında vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için mühendislerden oluşturan yapı kontrol ekiplerini görevlendiren Başkan Beyoğlu, "Uzun yıllar ihmal edilen Bağlar'ı bu çarpık görüntüden kurtarmak için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımız ile beraber ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kentsel dönüşüm projesi ile beraber Bağlar inşallah hak etmediği bu tablodan bertaraf olarak vatandaşlarımız için riskli bir alan olmaktan kurtulup huzur şehri haline gelecek" dedi.

DEPREM SONRASI BAĞLAR'DA YAPI KONTROL ALARMI

Elazığ'da meydana gelen ve çevre şehirlerde hissedilen 5.3 şiddetindeki depremin ardında Diyarbakır'ın çarpık kentleşme ile gündeme gelen ilçesi Bağlar'da yapı kontrol alarmı verildi. Kentsel Dönüşüm için hazırlık çalışmalarının devam ettiği ilçede vatandaşlar tarafından ihbar edilen eski yapılarda, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'un talimatıyla görevlendirilen mühendisler tarafından kontroller gerçekleştiriliyor. Başkan Beyoğlu, "Eski Bağlar bölgesi yüzde 85'i mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşuyor. Bu da yerinde dönüşüm modeliyle uygulanma aşamasına gelen kentsel dönüşüm projesinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Son 21 ayda 350 metruk yapının yıkımını gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, kullanılamaz haldeki yapıların yıkım çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor.

DEPREMDEN SONRA ŞİKAYETLER ARTTI

Elazığ'da meydana gelen depremin ardında Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde binalarda hasar oluştuğuna dair belediyeye ihbarlar geliyor. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla İmar Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Yapı Kontrol Ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek şikayet konusu olan yapılarda incelemeler gerçekleştiriyor.

İhbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek hasar iddialarına konu olan yapılarda incelemelerde bulunan ekipler, konuyla ilgili rapor hazırlıyor. Ekiplerin incelemesinde deprem sonrasında yapılarda ciddi bir hasar oluşmadığı tespit edildi. Ancak yine de sallantıdan dolayı vatandaşların korku ve endişeye kapıldığı ifade edildi.

2019 ve 2020 yılları arasında 350 harabe yapının yıkımını gerçekleştirerek madde bağımlısı ve zararlı alışkanlıkları olan kişiler tarafından kullanılan bu bölgeleri çevre sakinleri için güvenli hale getiren belediye ekipleri, bu tür yapıların yıkımına ise birçok mahallede devam ediyor.

"Bağlar İçin Kentsel Dönüşüm Kaçınılmazdır"

Eski Bağlar bölgesinde bulunan yapıların yüzde 85'inin mühendislik hizmeti almadığını ve bu nedenler en küçük bir depremde dahi risk oluşturduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelen tüm ihbar ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerini söyledi. Kentsel dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğinin kanıtı olduğunu aktaran Beyoğlu, "Eski Bağlar bölgesindeki yapılar vatandaşlarımız için güvensiz bir ortam oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü mühendislik hizmeti yok denecek kadar az. Zamanında önlem alınmayan çarpık kentleşme bugün için Bağlar'ı tehdit ediyor. Merkez üssü Elazığ olan iki depremde de ilçemizin bu bölümü bundan etkilendi, haliyle vatandaşlarımız tedirgin oldu. Bu tablo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve hazırlık aşaması devam eden Kentsel Dönüşüm projemizin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Vatandaşlarımız, huzurlu ve sağlıklı yaşam koşullarına yerinde dönüşüm modeli ile hayata geçirilecek kentsel dönüşüm ile kavuşacak." dedi.