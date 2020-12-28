Van'da uyuşturucu operasyonu...

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerinde narkotik madde arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, zulalanmış şekilde 18 parça halinde 9 Kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak S.F. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.