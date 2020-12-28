Vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edildi! 1 yılda 118 milyon 486 bin TL ödeme yapıldı

Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde topluma yönelik hizmetlere her gün bir yenisini daha ekliyor. Aile ve toplum hizmetlerinden, çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetler her keçen gün artıyor. Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, "Biz Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla 2020 yılında evde bakım hizmetlerinden toplamda 6 bin 249 vatandaşın yararlandığını, yararlanan vatandaşlara kişi başı bin 544,61 TL olmak üzere toplamda 118 milyon 486 bin 641 TL ödemenin yapıldığını ifade etti. Özel bakım hizmetleri kapsamında 2020 yılında 112 vatandaşa toplam 4 milyon 433 bin 226 TL ödeme yapıldığını aktaran Çiçek, psiko-sosyal destek hizmeti olan sosyal hizmet desteği ile 2020 yılında Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden bin 99 vatandaşına toplam 13 milyon 172 bin 125 TL nakdi destek ödendiğini kaydetti.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Vatandaşların ihtiyaçları il müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerle tespit dildiğini vurgulayan Çiçek, "2020 yılında doğum yardımı alan aile sayımız 12 bin 198 olup bu ailelerimize ödenen destek ise 5 milyon 645 bin 254 TL'dir. Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevsizleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına yönelik Arz odaklı yürütmüş olduğumuz Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan çalışmada 2020 yılında 14 bin 44 hane ziyareti yapılıp toplamda 62 bin 642 vatandaşımız ile görüşülmüştür. Vatandaş odaklı yapılan görüşmelerde ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, tespit edilen ihtiyaçlarına uygun hizmet modelleri ile buluşturulmaktadır. Aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı ve evlilik öncesi danışmanlığı kapsamında sistem üzerinde yapılan başvuru içerisinde 1197 vatandaşla görüşme sağlamış olup psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelerle görüşme devam etmektedir" dedi.