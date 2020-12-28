Vicdansız hemşirenin çöpe attığı bebeği defnedildi

Çanakkale'de babasına ait kasap dükkanında çalışırken tanıştığı emlak işleriyle uğraşan erkek arkadaşı Mustafa P'den dünyaya getirdiği bebeğini, tuvalet kağıdına sararak çöp tenekesine bırakan Ezgi Ç.'nin 'Bebeğim ölü doğdu" iddiaları Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla çürüdü.

Bebeğin doğum sonrası yaşıyor olduğu yapılan otopsi sonucu ortaya çıkarken, Bursa'daki işlemlerinin ardından memleketine gönderilen minik bebek, Devlet Hastanesi morgunda 2 gün süren bekleyişin ardından Ezgi Ç'nin ailesi tarafından sahiplenilerek şehir mezarlığında defnedildi.

Çanakkale'nin Kepez İlçesi'nde meydana gelen korkunç olay; tüm Türkiye'yi ayağı kaldırmıştı. Hemşirelik Meslek Lisesi mezunu 22 yaşındakki Ezgi Ç, babasına ait kasap dükkanında çalışırken karşı komşusu olan emlak işleriyle uğraşan Mustafa P. (22) ile tanıştı. İlişkilerini ailelerinden gizleyen Ezgi Ç, erkek arkadaşı Mustafa P'den 9 ay önce hamile kaldığını öğrendi. İddiaya göre erkek arkadaşının tüm ısrarlarına rağmen Ezgi Ç, "Ben hallederim" diyerek doktora gitmeyi kabul etmedi.

KORSEYLE SAKLAMIŞ

Geçtiğimiz hafta evde rahatsızlanan Ezgi Ç, tuvalete girerek doğumu gerçekleştirdi. Bebeğinin ölü doğduğunu ve olayın şokunu atamadığını öne süren cani anne, tuvalet kağıdına sardığı bebeğini çöp poşetine koyarak evlerinden 10 metre uzaklıktaki çöp tenekesine attı.

KAMERALARLA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, çöp toplayan iki kadının çöpte hareket eden bir poşet fark etmeleriyle ortaya çıktı. Durumu polise bildirmeleriyle olay yerine gelen Sağlık ekipleri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından harekete geçen Cinayet Masası dedektifleri, olay yerinden elde ettikleri güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak Ezgi Ç, erkek arkadaşı Mustafa P, annesi D.Ç. ile babası A.Ç. gözaltına aldı.

OTOPSİ TAMAMLANDI

Suçunu itiraf eden Ezgi Ç, ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa P, D.Ç ve A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen masum bebeğin otopsisi dün tamamlandı. Ezgi Ç.'nin ölü doğduğunu iddia ettiği masum bebeğinin doğum sonrası yaşadığı raporlara yansıdı.

2 GÜN MORGDA BEKLEDİ

Otopsisinin tamamlanmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından minik bebek, memleketi olan Çanakkale'ye gönderildi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morgunda 2 gün boyunca defnedilmeyi bekleyen masum bebek, kimsesizler mezarlığına defnedileceği sırada Ezgi Ç'nin ailesi tarafından sahiplenilerek hastaneden teslim alındı. Masum bebek, Ezgi Ç'nin yakınları tarafından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda bulunan çocukların bulunduğu bölüme isimsiz olarak defnedildi. Cenazeye baba Mustafa P. katılmazken Mustafa P'nin Ezgi Ç'nin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarını iptal edip tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekti.