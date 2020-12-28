Viranşehir'de tenis kortu köylülere emanet

Şanlıurfa Viranşehir İlçesi'ne bağlı Sarıbal köyünde beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, köy ahalisini tenis ile tanıştırdı. Koronavirüs döneminde köyün ortasına toprak tenis kordu çizen öğretmen Avcıbaşı, köylülere ve öğrencilere tenis raketinin nasıl tutulduğunu, nasıl vuruş yapılacağını ve teknikleri öğretti.

"ELLERDE RAKET HER YAŞTA HAREKET!"

Yöresel kıyafetleriyle tenis öğrenen genci yaşlısı köy ahalisinin, tenis oynarken ki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Şanlıurfa Sarıbal köyündeki tenis sporu eğitimi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Ellerde raket her yaşta hareket!" diyerek destek oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI "TURNUVA DÜZENLEYECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.

"İÇİNİZİ ISITAN KARELER"

Tenis Federasyonu ise sosyal medyadan köydeki tenis öğrenme hareketini "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal köyünden içimizi ısıtan görüntüler ile başladık haftaya. Pandemi dönemini verimli bir şekilde geçiren beden eğitimi öğretmenimiz Yusuf Avcıbaşı köy sakinleri ve öğrencilerini tenisle tanıştırdı" diyerek duyurdu. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise "İçinizi ısıtacak kadrajlar Sarıbal Köyünden" diyerek tenis kortundan kareler paylaştı.