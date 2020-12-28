VKİ HESAPLAMA - Vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır?

Vücut kitle indeksi, boyunuza göre kilonuzun uyumunu göstermektedir. Bu yöntem kişilerin ideal kilosunu en doğru biçimde öğrenmesine ve kilosunu kontrol altına almak için gerektiğinde önlem almasına yardımcı olur fakat bu ölçüm kişilerin vücudundaki yağ ve kas oranını belirlememektedir. Ancak kilo durumunun takibi ile olası hastalıkların engellenmesi açısından son derece faydalıdır. Öyleyse boy kilo indeksi nedir? Boy kilo indeksi nasıl hesaplanır?

BOY KİLO İNDEKSİ NEDİR?

Boy kilo indeksi diğer bir tanımı ile vücut kitle indeksi sayesinde kilo alıp almamanız gerektiği hakkında en doğru yanıtı alabilirsiniz. Vücut kitle indeksiniz belirlendiğinde beden sağlığınız ve fiziki görünümünüz için ideal kilonuz ortaya çıkacaktır. Vücut kitle indeksinden elde ettiğiniz rakamlarla kendiniz için sağlıklı ve olmanız gereken kilonuza ne kadar yakın olduğunuzu kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Beden ağrılığının vücut uzunluğunun karesine bölünmesi ile vücut kitle indeksi belirlenir. 100 kg. ağırlığında ve 1.80 boyundaki bir kişi için yapılan örnek Vücut Kitle İndeksi hesaplama yöntemi şu şekildedir;

1.8x1.8=3.24

100 / 3.24 =30.8

VKİ =30-8

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ARALIKLARI NASIL HESAPLANIR?

Vücut kitle indeksi referans aralığı 18,5-24.99 olduğunda normal sayılırken, 25'in üzerinde fazla kilo, 30'un üzerinde obezite, 40'ın üzerinde ise morbid obez olarak kabul edilmektedir. Vücut kitle indeksi sonuç olarak aşağıdaki şekli ile ele alınmaktadır;

VKİ 18.5 kg/m2 altı olanlar: Zayıf

VKİ 18,5-24,9 kg/m2: Normal kilolu

VKİ 25-30 KG/m2: Fazla kilolu

VKİ 30-35 kg/m2: Tip 1 obez

VKİ 35-40 kg/m2: Tip 2 obez

VKİ 40KG/m2 ve üzeri ise: Morbid obez

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ KAÇ OLMALI?

Vücut kitle indeksi sonucu elde ettiğiniz rakamsal veriler obez, fazla kilolu, normal kilolu, ya da zayıf bir bedene sahip olduğunuzu göstermektedir. Değerler dikkate alındığında 18,5-24,9 arasında vücut kitle indeksi aralığına sahip kişiler uzun vadede mevcut kilo durumunu koruyarak vücut sağlığına faydalar sağlayabilir. Aynı zamanda ilerleyen yaşla birlikte Vücut Kitle İndeksinde hafif farklılıklar görülmesi normal karşılanır. Çünkü 18-20 yaşları arasında olması gereken boy kilo indeksi yaşın ilerlemesi ile birlikte hafif bir artış göstermesi normal kabul edilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN İDEAL KİLO HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sağlıklı yaşam için önemi büyük olan vücut ağrılığınızı Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu formülle kolayca hesaplamanız mümkün. Sağlık açısından sahip olmanız gereken vücut kitle indeksini aşağıdaki gibi basit bir yöntemle hesaplayabilirsiniz. İşte detaylar;

FORMÜL

1.Adım: boyunuz x boyunuz = Sonuç

2. Adım: Kilonuz / Sonuç = BKİ (Beden kitle indeksiniz)

Aldığınız sonucu yukarıdaki vücut kitle indeksi aralıkları ile karşılaştırarak kilonuzun vücudunuz hakkında ne söylediğini öğrenebilirsiniz.