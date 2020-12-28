Vodafone özel numara kapatma: Vodafone hatlar gizli numaraya nasıl kapatılır?

Gizli numara ile arama yapma işleminden güvenliğiniz açısından faydalanmak durumunda kaldığınız zamanlar olabilir. Aynı zamanda özel numara ile gelen aramalara sürekli maruz kalmak rahatsız edici, bazen de tehdit edici noktalara ulaşabilir. Bu gibi durumlarda en etkili çözüm yöntemi ise gizli numara kapatma işleminden yararlanmaktır. Vodafone numara gizleme ve açma işlemi nasıl yapılır? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

VODAFONE GİZLİ NUMARADAN ARAMA YAPMA İŞLEMİ

Yapacağınız basit adımlarla güvenliğinizi koruyabilir ve özel numara ile görüşme sağlayabilirsiniz. Ancak, arama ekranı üzerinden numaranızı gizlediğinizde bu işlem tek bir arama için geçerlidir. Bu nedenle karşı tarafı özel numaradan arama durumunuzda aynı yöntemi tekrardan yapmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda olacaktır. Vodafone hattınızdan gizli numara arama yapma işlemi ve özel numaralara kapatma işlemi oldukça kolaydır. Bunun için yapmanız gereken adımları en basit hali ile sizlerle paylaşacağız. İşte Vodafone hattı kullanıcılarının numaralarını gizlemesi için yapması gereken bazı ipuçları:

Başlangıçta telefonunuzun arama ekranına gidin.

Ekranınıza #31# simgelerini tuşlayın.

Bu işlemin hemen akabinde ise aramak istediğiniz numarayı girin ve arama tuşuna basın.

ANDROID TELEFONLARDA NUMARA GİZLEME

Telefonun "Arama" bölümüne ardından da "Seçenekler" kısmına girin.

"Arama Ayarları" na gidin, daha sonra "Ek Ayarları"na girin.

"Arayan Kimliği" bölümüne girdikten sonra "Numarayı Gizle" bölümünü seçin.

iOS TELEFONLARDA NUMARA GİZLEME

Öncelikle" Ayarlar" menüsüne gidin ve "Telefon" bölümüne girin.

"Aramalar" kısmına girdikten sonra "Numaramı Göster" seçeneğini kapatın.

VODAFONE NUMARA GİZLEME VE AÇMA İŞLEMİ

Vodafone aboneleri, telefonuna gelen özel numara aramalarını kolaylıkla kapatabilirler. Bu yöntem için Vodafone'un sunduğu birden fazla seçenek bulunuyor. Bu işlemi kısa mesaj yolu ile yapabileceğiniz gibi Online Self Servis hizmeti üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün. İşte Vodafone bilinmeyen numara kapatma işlemi yapılması gerekenler: