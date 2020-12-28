Yaban hayvanları için sondaj kuyusu açıldı

Doğa Koruma ve Milli Parkların sorumluluk alanında bulunan Harput Genel Avlak Alanı içinde aralarında 40-50 yaban keçisi popülasyonunun da bulunduğu yaban hayvanlarının ihtiyacı olan suyun temini amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile DKMP Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Yaban Hayatı Su İhtiyacının Karşılanması için protokol yapıldı.

Protokol çerçevesinde talep edilen su sondaj kuyusu Harput'ta Karataş köyünün yaklaşık 1,5 km güneyinde 150 m derinliğinde açıldı. 5 l/s su verimine sahip su kuyusunun delgisi 26 Kasım 2020 tarihinde tamamlandı. Kuyuda inkişaf ve pompa tecrübesi yapılarak kuyunun hidrolik özellikleri ve pompa karakteristikleri belirlenerek motopomp montajı yapıldı.

Protokol gereği, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 12. Sondaj Şube Müdürlüğünce açılan 65045 DSİ Nolu kuyudan 5 l/s su alındı. Kuyu başı betonu, Motopomp montesi yapılarak, elektrik panosu hazır hale getirildi. Su kuyusu, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce, Elazığ DKMP Şubesine devri yapılacak.