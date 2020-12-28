Yaya, taksiciyi bıçakladı, yolcu ilk müdahaleyi yaptı

Konya'da taksicilik yapan Yasin Yavuz (37), yaya olarak yürüyen şüpheli bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Aşırı kan kaybeden Yavuz'a ilk müdahaleyi araçta müşteri olarak bulunan İlknur Çelik yaptı. Genç kadın yaralı taksi şoförünü biran olsun yalnız bırakmadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan semt pazarında meydana geldi. Taksici Yasin Yavuz, müşterisi İlknur Çelik'i evinden aldıktan sonra kent merkezine gitmek üzere hareket etti. Bir süre sonra yolda yaya olarak yürüyen ismi henüz tespit edilemeyen şüpheli, yolda yürüdüğü için kendisini uyaran Yasin Yavuz ile tartışmaya başladı. Şüpheli üzerime mi çıkacaksın? diyerek Yavuz'u sağ bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALE MÜŞTERİSİNDEN

Kanlar içerisinde kalan Yasin Yavuz, kaldırım üzerinde yere yığıldı. Yavuz'a ilk müdahaleyi müşterisi İlknur Çelik yaptı. Genç kadın Yavuz'un bacağına tampon yaparak ona moral verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Yavuz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Yavuz'un aşırı kan kaybettiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yasin Yavuz'un ayakkabılarını eline alan İlknur Çelik ise sedyenin arkasından bakakaldı.

Soruşturma sürüyor.