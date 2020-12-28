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Yılbaşı tatili kaç gün olacak ve ne zaman başlıyor? İşte, ve 1 yılbaşı tatili takvimi!

Koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 2020 saat 21.00’dan itibaren 4 Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak. Yılbaşına günler kala özellikle çalışanlar tarafından en çok merak edilen konu, yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu. Peki, 2020 yılbaşı tatili kaç gün olacak ve resmi mesai olacak mı? İşte, bu yılbaşı tatili hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:20 Son Güncelleme: 28.12.2020 08:20 ABONE OL
Yılbaşı tatili kaç gün olacak ve ne zaman başlıyor? İşte, 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatili takvimi!

Yeni yıla bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek olan yılbaşında, tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak? Bu başlık altında, yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler ve kaç gün olduğu yer alıyor.

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ

Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak ve ne zaman başlıyor? İşte, 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatili takvimi!
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