2020 senesinin sona ermesine çok kısa bir süre kala yılbaşı öncesi resmi tatilin detayları da özellikle çalışan ve öğrenci kesiminin gündemindeki yerini alıyor. Bu sene 1 Ocak 2021 tarihinin Cuma gününe denk gelmesi sayesinde vatandaşlar hafta sonu tatilleriyle beraber üç günlük izin yapabilecek. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile geçecek olan yılbaşı resmi tatili, 1 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda vatandaşlar Cumartesi Pazar günü ile birleştirebilecekleri resmi tatilleriyle beraber toplamda üç gün izin yapabilecek…