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Yılbaşına yetiştiremeden yakalandı

'te yılbaşı öncesi denetimleri arttıran polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 200 şişe ile 200 litre alkol ele geçirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 29.12.2020 02:15 ABONE OL
Yılbaşına yetiştiremeden yakalandı

Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte içki satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 200 şişe sahte içki ile 190 litre alkol ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR


Operasyonda, önceden tespit edilen bir araç ve ikamette arama yapan ekipler, 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 litre alkol aroması, 40 boş şişe, 240 şişe kapağı ve 3 rulo içki etiketi ele geçirdi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Yılbaşına yetiştiremeden yakalandı
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