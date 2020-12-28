Yine bir sevindik bir üzüldük

CERRAHPAŞA BEKÇİSİNİ KAYBETTİ:
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde 30 yılı aşkın bekçilik yapan olarak çalışan Recep Ünlü koronavirüsle 2 aylık savaşını kaybetti.
KORONAVİRÜSLÜ HAMİLE DOĞUM YAPT
I: Mersin'de Gamze Yılmaz (25) 38 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Yılmaz 6 gün sonra taburcu oldu.
MUSTAFA'DAN GERİYE AYYILDIZLI POZU KALDI:
Gaziantep'te down sendromlu Mustafa Çiloğlan (21) Kovid- 19'a yanıldi. Mustafa'dan geriye demokrasi nöbetlerinde çekilen ay yıldızlı tişört giydiği pozu kaldı.Baba Muzaffer Çiloğlan'ın "Yarabbim bize hediyeni sana geri veriyoruz" sözleri yürek dağladı.
MAŞAALLAH DEDE:
İstanbul'da yaşayan 103 yaşındaki Hacı Abdulkahar Baykal koronavirüsü yendi.
BAŞHEKİMİ KAYBETTİK:
Kocaeli Gebze'de Özel Yüzyıl Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya (60) koronavirüse yenik düştü.
Mustafa KAYA-Mehmet BONCUK-ABBAS ÇAKAR
/SABAH