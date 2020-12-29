2020 yılının en başarılısı Adıyaman Belediyesi temizlik personeli oldu

Adıyaman'da başarılı meslek gruplarını teşvik etmek amacıyla her yılsonunda yılın en başarılı meslek gruplarını belirleyip teşekkür belgesi ile ödüllendiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği tarafından bu yılın en başarılı meslek grubu Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak belirlendi.

Daha önce polis teşkilatına ve sağlık çalışanlarına verilen belgenin bu yıl ki sahibinin gece gündüz demeden şehrin dört bir yanında gayretle çalışan temizlik personelleri olduğunu söyleyen Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, gayretlerinden ötürü Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım'a ve tüm temizlik personeline teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programla temizlik personeline dağıtılan teşekkür belgeleri için düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gayretle çalışan personellerini böyle bir şekilde onore etmesinden dolayı Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'a ve yönetimine teşekkür etti.

Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle muhtarlarımızı böyle duyarlı yaklaşımlarından ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlamlı bir ödülü hak eden temizlik personelimizi de kutluyorum. Şehrimizin temizliği için büyük bir gayretle çalışarak kazandığı her bir kuruşu sonuna kadar hak eden personellerimizle gurur duyuyoruz. İşlerini canla başla yapan bu kardeşlerimiz bu plaketi sonuna kadar hak ediyorlar. Temiz şehir hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda halkımızdan da daha duyarlı olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise yaptığı konuşmada, "Dernek olarak, bundan sonra her yıl özellikle yılsonunda, Adıyaman genelinde kendi alanında başarılı olan meslek gruplarını daha da teşvik etmek amacıyla, halkımız adına bu kardeşlerimize teşekkür belgesi takdim etme kararı almıştık. Geçen dönem sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz bu ödülü, bu yıl belediyemizin temizlik personelinin yaptığı gayretli çalışmalarla hak ettiğine karar verdik. Pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışan, gerçekten yüreğimize dokunan, Temizlik İşleri Müdürlüğünün tüm personeline teşekkür ediyoruz. Bugün Temizlik İşleri Müdürümüz de dahil toplam 261 kardeşimize teşekkür belgesi takdim ettik. Bize bu güzel günde eşlik eden Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç muhtarlara isimlerinin yazılı olduğu kupa bardak hediye ederken, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetimi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım'a plaket takdim ettikten sonra 260 temizlik personeline belgelerini dağıttı.