233 kişi yakalandı, 39 silah ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı, 39 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 6 iş yerine idari işlem yapıldı.

KUMAR OYNATILAN YERLERE DE CEZA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 233 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 6 iş yerine de idari işlem uygulandı.