Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile geçecek olan yılbaşı tatili hakkında pek çok detay araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşında nereler açık gibi pek çok sorunun yanıtı oluyor. 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geldiği için PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılmaya devam edilecek. Açık olan yerler ise su şekilde;
31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.