Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile geçecek olan yılbaşı tatili hakkında pek çok detay araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşında nereler açık gibi pek çok sorunun yanıtı oluyor. 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geldiği için PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?

31 ARALIK'TE NERELER AÇIK?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılmaya devam edilecek. Açık olan yerler ise su şekilde;