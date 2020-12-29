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? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında nerelerin açık ya da kapalı olacağı merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak’ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte vatandaşlar tatillerini hafta sonu ile birleştirebilecekler. Öte yandan yılbaşında PTT, eczane, kargo ve bankaların açık mı kapalı mı olup olmadığı ise merak edilen diğer konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; ? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:48 ABONE OL
31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile geçecek olan yılbaşı tatili hakkında pek çok detay araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşında nereler açık gibi pek çok sorunun yanıtı oluyor. 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geldiği için PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?

31 ARALIK'TE NERELER AÇIK?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılmaya devam edilecek. Açık olan yerler ise su şekilde;

31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.

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31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşında PTT, eczane, kargolar ve bankalar açık mı?
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