Yeni hizmete alınan ambulanslar Sanlıurfa'da tura çıktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen kentte sirenleri çalan araçların görüntüsü ve gürültüsü vatandaşları tedirgin etti.

38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video

38 AMBULANS ŞANLIURFA'YA GELDİ



Ankara'dan yola çıkan 38 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde Şanlıurfa'ya geldi. Yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 Acil Servis noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

PANİĞE NEDEN OLDU

Konvoy halinde ilerleyen ambulansların sirenlerini açması sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.