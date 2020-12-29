Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı

38 yeni ambulans ’ya ulaştı

'dan yola çıkan 38 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde ’ya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:01 Son Güncelleme: 30.12.2020 00:05 ABONE OL
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı

Yeni hizmete alınan ambulanslar Sanlıurfa'da tura çıktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen kentte sirenleri çalan araçların görüntüsü ve gürültüsü vatandaşları tedirgin etti.

38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video

38 AMBULANS ŞANLIURFA'YA GELDİ


Ankara'dan yola çıkan 38 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde Şanlıurfa'ya geldi. Yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 Acil Servis noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

PANİĞE NEDEN OLDU

Konvoy halinde ilerleyen ambulansların sirenlerini açması sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA