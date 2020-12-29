65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı dışarı çıkma saatleri!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Ülkemizde vaka sayılarının rekor seviyede bir artış göstermesinin ardından 30 Kasım tarihli Kabine Toplantısı sonrası birçok farklı tedbir kararı alınmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama detaylarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü 20 yaş altı kişiler saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haricinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da kısıtlama uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…