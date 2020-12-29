65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı dışarı çıkma saatleri!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Ülkemizde vaka sayılarının rekor seviyede bir artış göstermesinin ardından 30 Kasım tarihli Kabine Toplantısı sonrası birçok farklı tedbir kararı alınmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama detaylarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü 20 yaş altı kişiler saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detaylar…
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haricinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da kısıtlama uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…
SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARINI AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."
65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?
30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.