7 günde bin 6 tedbirsize ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 21 Aralık ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10 bin 151kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 49 kişiye idari, 16 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

364 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 973 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 108 iş yerinin, 12 bin 737 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 364 tanesine idari işlem yapıldığı belirtildi.

60 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 136 bin 945 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 400 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 13 bin 838 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 155 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 786 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 7 kişinin zorunlu olarak, 53 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 60 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.