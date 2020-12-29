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'dan 'ye 12 bin ceviz fidanı jesti

Ceyhan Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'nin Develi ilçesine 12 bin ceviz fidanı gönderdi. Develi Belediyesi ise ceviz fidanlarını vatandaşlara dağıttı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:47 ABONE OL
Adana'dan Kayseri'ye 12 bin ceviz fidanı jesti

Ağaçlandırma ve fidan dağıtma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Adana Ceyhan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gönderilen fidanların dağıtımına başladıklarını söyledi. İlçe mezarlığında dağıtımı yapılan fidanların başta muhtarlar olmak üzere isteyen herkese verildiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar; "Her konuda olduğu gibi Develimizin yeşillendirilmesinde de bakanlığımızın imkanlarını bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'ya teşekkür ediyorum. Gönderilen 12 bin fidan ile ilçemiz hem yeşillenecek hem de üretilen cevizler ekonomiye katkı sağlayacak." dedi.

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Adana'dan Kayseri'ye 12 bin ceviz fidanı jesti
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