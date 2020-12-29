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Anamur Kapalı Spor Salonu iyileştiriliyor

Anamur Kapalı Spor Salonunun dış cephesi dahil salonun tüm bölümleri tamamen elden geçirilerek yenileniyor. Anamurlu Hazine ve ’ın desteğiyle yenileme için 6 milyon lira harcanacak.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:45 ABONE OL
Anamur Kapalı Spor Salonu iyileştiriliyor

Mersin'in Anamur ilçesi kapalı spor salonunun iç ve dış cephe boyaları, musluklar, soyunma odalarındaki duşlar, eskimiş lavabolar, seyirci lavaboları, muslukları yenileniyor. Tadilat çerçevesinde salon mozaikten, fayansa dönüştürülüyor. 1985 yılından kalan eskimiş elektrik tesisatı yeniden çekiliyor.

Anamur Belediyespor'un kullandığı depo yeniden düzenlenip asma tavan ve sporcu dolaplarının yanı sıra salon personelinin de kullandığı eskimiş masa, dolap ve sandalyeler yenileniyor.

Anamurlu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın destek verdiği salon için, 6 milyon lira harcanarak 1985 yılından bu yana bakıma girmemişti.

İyileştirme projesine paralel olarak salonun etrafındaki toprak koşu pisti, tartan pist olarak yapılacak ve tüm Anamurlular burada spor amaçlı yürüyüşlerde yapabilecek.

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Anamur Kapalı Spor Salonu iyileştiriliyor
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